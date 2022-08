Anne Heche ha riportato gravi ustioni in un incidente d'auto (Di sabato 6 agosto 2022) L'attrice Anne Heche è ricoverata in ospedale con gravi ustioni a causa di un incidente, forse causato dalla guida in stato di ebbrezza. Anne Heche è stata vittima di un incidente che ha costretto al ricovero in ospedale, e sembra abbia riportato numerose ustioni, piuttosto gravi. Le notizie pubblicate da TMZ sostengono che l'attrice fosse a bordo della sua macchina quando, nella giornata di venerdì 5 agosto, si è schiantata contro una casa nell'area di Mar Vista a Los Angeles. Dopo essere andata a sbattere contro un garage di un condominio, Anne Heche sembra abbia rifiutato di essere aiutata e si sia allontanata a velocità sostenuta a bordo della sua Mini Cooper, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 agosto 2022) L'attriceè ricoverata in ospedale cona causa di un, forse causato dalla guida in stato di ebbrezza.è stata vittima di unche ha costretto al ricovero in ospedale, e sembra abbianumerose, piuttosto. Le notizie pubblicate da TMZ sostengono che l'attrice fosse a bordo della sua macchina quando, nella giornata di venerdì 5 agosto, si è schiantata contro una casa nell'area di Mar Vista a Los Angeles. Dopo essere andata a sbattere contro un garage di un condominio,sembra abbia rifiutato di essere aiutata e si sia allontanata a velocità sostenuta a bordo della sua Mini Cooper, ...

