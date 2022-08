Andrea Nicole al Grande Fratello Vip 7? Parla l’ex tronista (Di sabato 6 agosto 2022) Sul nuovo numero di Chi Alfonso Signorini ha svelato in esclusiva la partecipazione di Giovanni Ciacci al GF Vip 7. In una lunga intervista l’opinionista ha anche confessato di essere sieropositivo ed ha aggiunto che parlerà di questo tema all’interno della casa. Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare dei rumor sulla possibile partecipazione di Andrea Nicole Conte al reality di Canale 5. Tutto è nato per delle dichiarazioni di Alfonso rilasciate al quotidiano Libero: “Se è controproducente trattare il tema LGBTQ? Secondo me no, anzi, credo che sia importante farlo. Basta non esagerare. Anzi è importante anche Parlare delle persone transgender. Vedere 5 persone trans su Rai 2 mi ha fatto molto piacere. Bisogna andare oltre gli stereotipi. Sono uno a cui piace conoscere, capire e vedere la quotidianità, le difficoltà degli altri. ... Leggi su biccy (Di sabato 6 agosto 2022) Sul nuovo numero di Chi Alfonso Signorini ha svelato in esclusiva la partecipazione di Giovanni Ciacci al GF Vip 7. In una lunga intervista l’opinionista ha anche confessato di essere sieropositivo ed ha aggiunto che parlerà di questo tema all’interno della casa. Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare dei rumor sulla possibile partecipazione diConte al reality di Canale 5. Tutto è nato per delle dichiarazioni di Alfonso rilasciate al quotidiano Libero: “Se è controproducente trattare il tema LGBTQ? Secondo me no, anzi, credo che sia importante farlo. Basta non esagerare. Anzi è importante anchere delle persone transgender. Vedere 5 persone trans su Rai 2 mi ha fatto molto piacere. Bisogna andare oltre gli stereotipi. Sono uno a cui piace conoscere, capire e vedere la quotidianità, le difficoltà degli altri. ...

