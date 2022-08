Andrea Delogu | la foto hot fa il giro del web | Scollatura da brividi

Leggi su topicnews

(Di sabato 6 agosto 2022) Nell’ultimo periodoha spiccato il volo. Guardate quanto è bella in una delle ultime serate vissute da protagonista(web source)La sua è una carriera che, soprattutto negli ultimi mesi, è in costante ascesa. Ebbene sì,sta diventando davvero una regina della televisione italiana. Noi ci avevamo visto lungo, notando, da molto tempo ormai, la sua bellezza e le sue capacità. Ma anche la sua simpatia. Guardate quanto è belle in uno degli ultimi post pubblicati tramite il proprio profilo Instagram ufficiale. Chi èDi origini sarde, oggi appena 40enne,ha già una carriera quasi ventennale nel mondo della televisione. Iniziò tutto nel 2002, con la partecipazione ...