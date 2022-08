Anche Ghali nel mirino dei cori: “Portaci a pu**ane”. Lui ferma il concerto e sbotta: “State dicendo questa cosa nel live sbagliato” – Video (Di sabato 6 agosto 2022) Ve ne stiamo parlando ormai da qualche settimana. Ai concerti in effetti sempre più spesso stiamo assistendo a scene con cori di odio da parte del pubblico. Dopo Myss Keta, che si è sentita dire da alcuni partecipanti al live: “Portaci a put*ane”, questo becero tormentone lanciato su TikTok ha coinvolto Anche Ghali. L’artista infatti è stato immortalato su Instagram mentre sbotta con gli spettatori dello show di Gallipoli, più precisamente a Parco Condar, di essere irrispettosi e inopportuni. Facciamo un passo indietro. È il 3 agosto: afa, voce, birre e telefoni in mano sono i protagonisti della serata. Poi, di colpo, il buio. A metà serata il live si interrompe per lasciare spazio ad un coro partito dai ragazzi sottopalco: “Oh Ghali, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Ve ne stiamo parlando ormai da qualche settimana. Ai concerti in effetti sempre più spesso stiamo assistendo a scene condi odio da parte del pubblico. Dopo Myss Keta, che si è sentita dire da alcuni partecipanti al: “a put*ane”, questo becero tormentone lanciato su TikTok ha coinvolto. L’artista infatti è stato immortalato su Instagram mentrecon gli spettatori dello show di Gallipoli, più precisamente a Parco Condar, di essere irrispettosi e inopportuni. Facciamo un passo indietro. È il 3 agosto: afa, voce, birre e telefoni in mano sono i protagonisti della serata. Poi, di colpo, il buio. A metà serata ilsi interrompe per lasciare spazio ad un coro partito dai ragazzi sottopalco: “Oh, ...

