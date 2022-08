Altro che Juve, assalto dalla Premier per Muriel! (Di sabato 6 agosto 2022) Luis Muriel è un obiettivo di mercato della Juventus, che sta cercando il vice Vlahovic. La dirigenza della Juventus continua ad avere contatti con l’Atalanta per il colombiano, che ha lo stesso agente di Kostic, Altro grande obiettivo. La richiesta della società di Percassi, però, è ritenuta troppo alta per un giocatore di trentun’anni e con un solo anno di contratto. Per entrambe le parti c’è tempo per provare a trovare un accordo, magari inserendo qualche contropartita tecnica ed abbassare la richiesta di 15 milioni. Luis Muriel Atalanta La Juventus, però, non è l’unica squadra sulle tracce di Muriel. Secondo quanto riporta TMW, il Newcastle sarebbe fortemente interessato al giocatore e potrebbe avviare dei contatti con il suo entourage già nella giornata di oggi. Una settimana fa, il club inglese e i ... Leggi su rompipallone (Di sabato 6 agosto 2022) Luis Muriel è un obiettivo di mercato dellantus, che sta cercando il vice Vlahovic. La dirigenza dellantus continua ad avere contatti con l’Atalanta per il colombiano, che ha lo stesso agente di Kostic,grande obiettivo. La richiesta della società di Percassi, però, è ritenuta troppo alta per un giocatore di trentun’anni e con un solo anno di contratto. Per entrambe le parti c’è tempo per provare a trovare un accordo, magari inserendo qualche contropartita tecnica ed abbassare la richiesta di 15 milioni. Luis Muriel Atalanta Lantus, però, non è l’unica squadra sulle tracce di Muriel. Secondo quanto riporta TMW, il Newcastle sarebbe fortemente interessato al giocatore e potrebbe avviare dei contatti con il suo entourage già nella giornata di oggi. Una settimana fa, il club inglese e i ...

