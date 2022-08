Altalena Nagelsmann | il Bayern incanta | ma è polemica per la sua nuova fiamma

Corriere dello Sport

Ed ecco che in Germania diventa un motivo di dibattito perfino la nuova relazione dicon una giornalista della Bild che, fino all'inizio della storia d'amore con il tecnico, si occupava ...Ed ecco che in Germania diventa un motivo di dibattito perfino la nuova relazione dicon una giornalista della Bild che, fino all'inizio della storia d'amore con il tecnico, si occupava ... Vlahovic, lacrime in campo: il gesto di Chiesa e Chiellini dopo l'Inter 11 gol in due partite non bastano per scacciare le critiche: nel mirino la relazione del tecnico con una giornalista della Bild ...L’Atalanta accelera sul mercato: la dirigenza bergamasca vuole regalare un doppio colpo a Gasperini. Le trattative entrano nel vivo. I nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi: la società ha due gioca ...