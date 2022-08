Albano e Romina in guerra: la Power ha lasciato Cellino (Di sabato 6 agosto 2022) Si torna a parlare di Albano e Romina Power. Sembra che l’artista abbia lasciato definitivamente Cellino San Marco. Ecco cosa è successo. Come è noto Albano ha una tenuta a Cellino San Marco, nel brindisino. Lì il cantante è andato a vivere dopo il matrimonio con Romina Power e ha anche cresciuto i 4 figli avuti dalla donna. In seguito alla crisi della coppia e all’addio di Romina, nella stessa dimora l’ugola d’oro del Salento ha accolto la nuova compagna, Loredana Lecciso, la quale ha dato all’uomo ulteriori due figli. Secondo i ben informati risale a poco tempo fa l’addio di Romina Power da Cellino San Marco, dove la diva di casa nostra risiede di tanto in tanto, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 agosto 2022) Si torna a parlare di. Sembra che l’artista abbiadefinitivamenteSan Marco. Ecco cosa è successo. Come è notoha una tenuta aSan Marco, nel brindisino. Lì il cantante è andato a vivere dopo il matrimonio cone ha anche cresciuto i 4 figli avuti dalla donna. In seguito alla crisi della coppia e all’addio di, nella stessa dimora l’ugola d’oro del Salento ha accolto la nuova compagna, Loredana Lecciso, la quale ha dato all’uomo ulteriori due figli. Secondo i ben informati risale a poco tempo fa l’addio didaSan Marco, dove la diva di casa nostra risiede di tanto in tanto, ...

Cieldecristal1 : @0Larson0 Romina Power et Albano - Tu soltanto tu?? - legatte61 : @BenissimoVa A parte che von i capelli corti sembro Albano (quello di Romina). avere i capelli lunghi alla fine è p… - xavibellon : @bajanauer Albano i Romina - noianononhodet1 : Nel sole, film with Al Bano e Romina Power ( 1967 ). - MartaFarasha : RT @redcatontheroof: Dopo Albano e Romina non mi meraviglia più nessuna coppia che si lascia. -