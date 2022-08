Airbus Zephyr, il drone ad energia solare che ha volato per 36 giorni senza mai atterrare: è un record assoluto (Di sabato 6 agosto 2022) Ormai sappiamo molto bene cosa siano i droni e in quali contesti vengano utilizzati al giorno d’oggi, tuttavia essere al corrente di una simile creazione potrebbe farci dubitare di tutto quello che sappiamo ora. Avete mai visto un velivolo obiettivamente piccolo durare così tanto? Forse no, ma adesso ne avremo la prova fisica in carne ed ossa. Questo drone si pensa che sia il più duraturo a livello di autonomia – Computermagazine.itL’uso dei droni sta diventando sempre più comune ormai: sia in ambito sociale che militare la questione ha assunto una posizione molto solida, ed è per questo l’esercito degli Stati Uniti sta testando il drone a energia solare Airbus Zephyr raggiungendo risultati interessanti e a cui pensavano che non sarebbero mai arrivati. Questo nuovo ... Leggi su computermagazine (Di sabato 6 agosto 2022) Ormai sappiamo molto bene cosa siano i droni e in quali contesti vengano utilizzati al giorno d’oggi, tuttavia essere al corrente di una simile creazione potrebbe farci dubitare di tutto quello che sappiamo ora. Avete mai visto un velivolo obiettivamente piccolo durare così tanto? Forse no, ma adesso ne avremo la prova fisica in carne ed ossa. Questosi pensa che sia il più duraturo a livello di autonomia – Computermagazine.itL’uso dei droni sta diventando sempre più comune ormai: sia in ambito sociale che militare la questione ha assunto una posizione molto solida, ed è per questo l’esercito degli Stati Uniti sta testando ilraggiungendo risultati interessanti e a cui pensavano che non sarebbero mai arrivati. Questo nuovo ...

