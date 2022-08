Agricoltura e zootecnia alle prese con la siccità, Iuorio alla Regione: “Imprenditori in ginocchio, necessari buoni carburante” (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPiana del Sele – “Gli Imprenditori agricoli e gli allevatori vanno aiutati subito con l’elargizione dei supplementi dei buoni carburante”. È quanto chiede alla Regione Campania, il presidente del consiglio della Comunità Montana Sele-Tanagro ed esponente di Forza Italia, Giovanni Iuorio, circa le difficoltà economiche che gli Imprenditori agricoli e gli allevatori della Valle del Sele, del Tanagro, degli Alburni e della Piana del Sele, stanno vivendo a seguito della siccità e dei rincari dei prezzi del carburante utilizzato per i lavori agricoli e per il trasporto delle autobotti di acqua. siccità che, come denuncia Iuorio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPiana del Sele – “Gliagricoli e glivatori vanno aiutati subito con l’elargizione dei supplementi dei”. È quanto chiedeCampania, il presidente del consiglio della Comunità Montana Sele-Tanagro ed esponente di Forza Italia, Giovanni, circa le difficoltà economiche che gliagricoli e glivatori della Vdel Sele, del Tanagro, degli Alburni e della Piana del Sele, stanno vivendo a seguito dellae dei rincari dei prezzi delutilizzato per i lavori agricoli e per il trasporto delle autobotti di acqua.che, come denuncia...

