Aerazione a scuola, FdI: «Mesi di studi per “aprire le finestre”. Governo incompetente» (Di sabato 6 agosto 2022) FdI boccia le linee guida per il ritorno in classe. «Nelle tanto attese linee guida per l’Aerazione nelle classi si evince che ci si ridurrà ancora all’espediente delle “finestre aperte”. Dall’attuale Governo, infatti, arrivano solo disposizioni per interventi inutili e tardivi. Ancora una volta si continua a mettere a rischio la sicurezza dei nostri alunni dimenticando che l’arma più efficace contro il Covid è, come ricordano i continui appelli di scienziati ed esperti, la ventilazione meccanica nelle aule». Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo responsabile scuola e Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura e istruzione della Camera e responsabile dipartimento istruzione. Aerazione a scuola, FdI boccia le Linee guida «Ci sono voluti più di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 agosto 2022) FdI boccia le linee guida per il ritorno in classe. «Nelle tanto attese linee guida per l’nelle classi si evince che ci si ridurrà ancora all’espediente delle “aperte”. Dall’attuale, infatti, arrivano solo disposizioni per interventi inutili e tardivi. Ancora una volta si continua a mettere a rischio la sicurezza dei nostri alunni dimenticando che l’arma più efficace contro il Covid è, come ricordano i continui appelli di scienziati ed esperti, la ventilazione meccanica nelle aule». Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo responsabilee Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura e istruzione della Camera e responsabile dipartimento istruzione., FdI boccia le Linee guida «Ci sono voluti più di ...

matteosalvinimi : #Salvini: Impegno Lega è garantire scuola in presenza per bambini e insegnanti. Abbiamo anche impianti di aerazione… - LaVeritaWeb : «Effetti non avversi» della fine del governo: il 31 agosto scade il protocollo sulle mascherine. Salvo colpi di cod… - matteosalvinimi : #Salvini: Scuola. Il nostro impegno sarà superare la DAD, le mascherine obbligatorie, i bimbi a casa per mesi: da s… - SecolodItalia1 : Aerazione a scuola, FdI: «Mesi di studi per “aprire le finestre”. Governo incompetente» - jymbo79 : RT @Stef2021rm: @istsupsan le linee guida sul rientro a scuola sono davvero vostre? Per un virus che al 99% contagia per via aerea ancora… -