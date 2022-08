Adriano Panzironi, l’ultima trovata del ‘guru’ dell’alimentazione: “Scendo in politica” (Di sabato 6 agosto 2022) In questi anni si è discusso tanto attorno alla figura di Adriano Panzironi, il ‘guru’ dell’alimentazione che propone dei percorsi in grado di permetterci di vivere fino a 120 anni. Il suo metodo, chiamato per l’appunto Life 120, è finito negli anni però nel mirino dell’ordine dei medici, dell’antitrust, del garante delle comunicazioni e infine anche sulle scrivanie dei Tribunali, con l’ultima sentenza del Tar che ne ha bocciato la dieta ‘miracolosa‘. Chi è Adriano Panzironi Lui però ha sempre tirato dritto sfidando la medicina ‘tradizionale’ organizzando maxi convention e soprattutto conducendo le trasmissioni tv che lo hanno reso famoso promovendo il suo regime alimentare e soprattutto i suoi integratori. Dalla sua ha sempre avuto uno stuolo di seguaci pronti sempre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 agosto 2022) In questi anni si è discusso tanto attorno alla figura di, ilche propone dei percorsi in grado di permetterci di vivere fino a 120 anni. Il suo metodo, chiamato per l’appunto Life 120, è finito negli anni però nel mirino dell’ordine dei medici, dell’antitrust, del garante delle comunicazioni e infine anche sulle scrivanie dei Tribunali, consentenza del Tar che ne ha bocciato la dieta ‘miracolosa‘. Chi èLui però ha sempre tirato dritto sfidando la medicina ‘tradizionale’ organizzando maxi convention e soprattutto conducendo le trasmissioni tv che lo hanno reso famoso promovendo il suo regime alimentare e soprattutto i suoi integratori. Dalla sua ha sempre avuto uno stuolo di seguaci pronti sempre ...

