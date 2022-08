A Verdi e Sinistra italiana il 20% dei seggi, accordo «elettorale» Letta-Fratoianni-Bonelli: «Patto separato da Calenda, ma compatibile» – Il video (Di sabato 6 agosto 2022) L’accordo sull’alleanza tra Pd, Verdi e Sinistra italiana arriva dopo un’ultima trattativa di un’ora nella sede dem al Nazareno tra Enrico Letta, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Un Patto di natura anzitutto «elettorale», ha sottolineato il segretario dem che ha voluto citare le divisioni sul sostegno al governo Draghi, ma anche le battaglie comuni su ambiente e politiche sociali portate avanti al Parlamento europeo: «Oggi sigliamo questo accordo elettorale – ha detto Letta – collegato allo spirito della legge elettorale, e ciò significa orientare l’esito del parlamento, la solitudine delle nostre forze politiche porterebbe a una maggioranza a trazione delle ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) L’sull’alleanza tra Pd,arriva dopo un’ultima trattativa di un’ora nella sede dem al Nazareno tra Enrico, Nicolae Angelo. Undi natura anzitutto «», ha sottolineato il segretario dem che ha voluto citare le divisioni sul sostegno al governo Draghi, ma anche le battaglie comuni su ambiente e politiche sociali portate avanti al Parlamento europeo: «Oggi sigliamo questo– ha detto– collegato allo spirito della legge, e ciò significa orientare l’esito del parlamento, la solitudine delle nostre forze politiche porterebbe a una maggioranza a trazione delle ...

