Zorzi Oppini | “Chiusura definitiva”: quella foto diabolica, il dettaglio non sfugge a nessuno (Di venerdì 5 agosto 2022) I fan ci hanno sperato fino all’ultimo ma la foto non lascia spazio a dubbi. Zorzi Oppini? Niente da fare purtroppo. Zorzi Oppini (Mediasetplay screenshot)Zorzi e Oppini sono stati i grandi protagonisti del Grande Fratello Vip di due anni fa, ma si continua ancora a parlare di loro. La loro amicizia e quel legame speciale creato nella casa, si è rotto da qualche tempo e nelle ultime ore arriva la notizia peggiore. Zorzi Oppini: ma che cosa è successo? L’influencer e il figlio di Alba Parietti si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Per il primo periodo hanno convissuto e Tommy ha sempre dimostrato un sincero affetto nei confronti dell’amico. Giunti verso Natale, Oppini non accettò il ... Leggi su direttanews (Di venerdì 5 agosto 2022) I fan ci hanno sperato fino all’ultimo ma lanon lascia spazio a dubbi.? Niente da fare purtroppo.(Mediasetplay screenshot)sono stati i grandi protagonisti del Grande Fratello Vip di due anni fa, ma si continua ancora a parlare di loro. La loro amicizia e quel legame speciale creato nella casa, si è rotto da qualche tempo e nelle ultime ore arriva la notizia peggiore.: ma che cosa è successo? L’influencer e il figlio di Alba Parietti si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Per il primo periodo hanno convissuto e Tommy ha sempre dimostrato un sincero affetto nei confronti dell’amico. Giunti verso Natale,non accettò il ...

Juliana12441331 : @BianchiAnnaMar1 @FRMO80 E tu cosa sei..una fans cretina di Zorzi che scrivi dappertutto su Oppini e ripeti sempre… - s3r389 : E niente non posso far altro che dire di seguire i migliori ?? Francesco Maria Oppini e Tommaso Maria Zorzi Buonanotte ?? - Nico_bellomo4 : RT @HopeLogan22: Ora vi posto un bel video fatto da me del GFVIP 5, la più bella edizione di sempre del Grande Fratello Vip. Altro che il G… - SteOlicity : @tucuorenonhai se tu fossi Oppini io sarei Tommaso Zorzi - LuTheReader : Il brivido lungo la schiena che m'è venuto ricordandomi delle zorpe dopo la foto di Oppini e Zorzi insieme ???????? -