WWE | Nakamura risorto

Someone killed me. But I will be resurrected…

Spazio Wrestling

Il suo ultimo incontro in assoluto risale a un live event dellaa Tokyo il 29 giugno di quell'anno, dove fece coppia con Shinsuke. Oltre a essere un 14 volte campione del mondo , Triple ...Il suo ultimo incontro in assoluto, invece, risale a un live event dellaa Tokyo il 29 giugno di quell'anno, dove fece coppia con Shinsuke. Oltre a essere un 14 volte campione del mondo ,... WWE: Shinsuke Nakamura risponde ad un tweet di Bayley Put this one in your ‘dream match’ conversations, because WWE Intercontinental Champion Gunther has said he wants to wrestle John Cena. Gunther arrived on SmackDown in April alongside Lugwig ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...