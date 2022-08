Wijnaldum completa il mercato da favola di Mou Entusiasmo a mille, bagno di folla per l'olandese (Di venerdì 5 agosto 2022) L'attesa è finita. Georginio Wijnaldum sbarca a Roma dopo una lunga trattativa condotta da Tiago Pinto, Dan Friedkin e Josè Mourinho con il Paris Saint Germain e il giocatore. Un lavoro di squadra, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) L'attesa è finita. Georginiosbarca a Roma dopo una lunga trattativa condotta da Tiago Pinto, Dan Friedkin e Josè Mourinho con il Paris Saint Germain e il giocatore. Un lavoro di squadra, ...

Cucciolina96251 : RT @IlarioDiGiovamb: Fatto #Wijnaldum atteso nella Capitale, la #AsRoma accelera per #Belotti. Il mercato in entrata si completa con un dif… - ser_gin0 : RT @IlarioDiGiovamb: Fatto #Wijnaldum atteso nella Capitale, la #AsRoma accelera per #Belotti. Il mercato in entrata si completa con un dif… - filippoASR1927 : RT @IlarioDiGiovamb: Fatto #Wijnaldum atteso nella Capitale, la #AsRoma accelera per #Belotti. Il mercato in entrata si completa con un dif… - Robert_Zef : RT @IlarioDiGiovamb: Fatto #Wijnaldum atteso nella Capitale, la #AsRoma accelera per #Belotti. Il mercato in entrata si completa con un dif… - Geoorg12 : RT @IlarioDiGiovamb: Fatto #Wijnaldum atteso nella Capitale, la #AsRoma accelera per #Belotti. Il mercato in entrata si completa con un dif… -