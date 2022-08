(Di venerdì 5 agosto 2022) Quattro persone sono state ricoverate in ospedale oggi a, tutte in, a causa di unche si è abbattuto a pochi metri dalla. Secondo i vigili del fuoco si ...

zazoomblog : Washington fulmine sfiora la Casa Bianca: 4 feriti in gravi condizioni - #Washington #fulmine #sfiora #Bianca: - Peter32071 : Breaking: 4 persone in condizioni critiche dopo essere state colpite da un fulmine appena fuori dalla Casa Bianca… -

Gazzetta del Sud

Quattro persone sono state ricoverate in ospedale oggi a, tutte in gravi condizioni, a causa di unche si è abbattuto a pochi metri dalla Casa Bianca . Secondo i vigili del fuoco si tratta di due uomini e due donne che si trovavano in un ......di mesi fatti di tensione e di chiari messaggi mandati da Pechino a. Tensione Cina - Usa, cosa succede. L'arrivo a Taipei della speaker della Camera Nancy Pelosi è arrivata come un... Washington, fulmine sfiora la Casa Bianca: 4 feriti in gravi condizioni Si tratta di due uomini e due donne che si trovavano in un parco nonostante il tremendo temporale che si stava scatenando sulla città ...Camila Osorio si auto-annulla due set point, Emma Raducanu spreca vantaggi e occasioni ma dopo quasi tre ore vince e commenta: “Penso di essere morta circa tre volte, poi sono tornata” ...