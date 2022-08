Wanda Nara, tutti gli amori della signora Icardi: la storia con Maxi Lopez ed il travagliato amore con il marito (Di venerdì 5 agosto 2022) Wanda Nara è un’attrice e showgirl argentina molto conosciuta in Italia, soprattutto per essere la moglie (e anche l’agente) di Mauro Icardi. Ma il famoso calciatore non è la prima fiamma di Wanda. Scopriamo insieme chi sono tutti i mariti della signora Icardi. La storia con Maxi Lopez La storia che ha visto coinvolti Wanda Nara e l’attaccante Maxi Lopez è una delle più complesse del panorama calcistico degli ultimi anni. Wanda ha sposato Maxi Lopez nel 2008, quando aveva soltanto 22 anni. Il calciatore in quell’anno era parte della squadra FC ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 agosto 2022)è un’attrice e showgirl argentina molto conosciuta in Italia, soprattutto per essere la moglie (e anche l’agente) di Mauro. Ma il famoso calciatore non è la prima fiamma di. Scopriamo insieme chi sonoi mariti. LaconLache ha visto coinvoltie l’attaccanteè una delle più complesse del panorama calcistico degli ultimi anni.ha sposatonel 2008, quando aveva soltanto 22 anni. Il calciatore in quell’anno era partesquadra FC ...

sheiswonderland : Una pagina intera sulla Gazzetta dello sport dedicata alla fine del matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara, grand… - CaputoItalo : To Be STEFANO DONNO: Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando, l’au... - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? 'Sto per divorziare da #Mauro...': audio choc di #WandaNara ??? di Francesco Fredella - alfanosici : RT @gigi52335676: Claudio Amendola e Francesca Neri si separano Ilary e Totti si separano. Icardi e Wanda Nara si separano. Io sto aspett… - InesGiochi : •Totti e Ilary •Wanda Nara e Icardi •Francesca Neri e Amendola •Che sta succedendo quest'anno ????? -