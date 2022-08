Voto scambio nel Napoletano | rintracciato indagato latitante

(Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ statonel quartiere Vomero di Napoli Salvatore Ronza, accusato insieme a Mario Chiummariello di aver picchiato una delle otto persone indagate nell’ambito di una inchiesta su una presunta compravendita di voti che, per gli inquirenti, sarebbe avvenuta in occasione delle ultime elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020, nella frazione Caravita del comune vesuviano di Cercola. Ronza era ricercato dal luglio scorso, da quando otto persone, tra le quali anche il consigliere regionale della Campania Carmine Mocerino, 53 anni (Gruppo De Luca presidente), sono state iscritte nel registro degli indagati. Insieme a Mocerino risultarono indagati anche diversi soggetti ritenuti dalla Dda legati alla criminalità organizzata: tra questi proprio Pasquale Salvatore Ronza, 33 anni, soprannominato “calimero”, e Mario ...

