Volley femminile, l'Italia si prepara per i Mondiali: le 14 convocate per un collegiale, confermate le vincitrici di Nations League (Di venerdì 5 agosto 2022) Manca un mese e mezzo ai Mondiali 2022 di Volley femminile, che andranno in scena tra Polonia e Paesi Bassi dal 23 settembre al 15 ottobre. l'Italia si presenterà alla rassegna iridata con l'obiettivo di fare saltare il banco dopo aver conquistato l'argento quattro anni fa. La nostra Nazionale, reduce dal trionfo in Nations League, può essere annoverata tra le grandi favorite della vigilia e ha tutte le carte in regola per inseguire il bottino grosso. Il CT Davide Mazzanti ha indetto un collegiale, che inizierà lunedì 8 agosto e si concluderà cinque giorni dopo al Centro Pavesi di Milano. Il tecnico ha convocato le 14 ragazze che hanno trionato un mesetto fa ad Ankara. A spiccare sono l'opposto Paola Egonu, le registe Ofelia Malinov e Alessia Orro, le schiacciatrici ...

