Volkswagen - Il futuro della Golf è a rischio con Euro 7 e bando alle endotermiche (Di venerdì 5 agosto 2022) La Golf non è un'auto qualsiasi per la Volkswagen. Negli anni 70 del secolo scorso la due volumi firmata da Giorgetto Giugiaro ha risollevato le sorti di Wolfsburg, allora in sofferenza per numerose cause, tra cui l'addio al Maggiolino, e per decenni è stata la regina del mercato automobilistico Europeo. Ora, la situazione è completamente diversa, al punto che la sua esistenza futura nella gamma della Volkswagen non è da considerarsi più certa come nel recente passato. Le parole di Schäfer. Il nuovo amministratore delegato della Casa tedesca, Thomas Schäfer, in un'anticipazione di un'intervista alla Welt, non ha voluto sbilanciarsi più di tanto, esprimendo una forte cautela sul futuro della berlina e rinviando una decisione ancora lontana dall'essere ...

