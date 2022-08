“Voce”, il nuovo episodio della serie in podcast originale “Graffiti” dedicato a Madame (Di venerdì 5 agosto 2022) MILANO – Su RTL 102.5 PLAY è disponibile “Voce”, il nuovo episodio della serie in podcast originale “Graffiti”, che celebra i grandi artisti italiani e stranieri. Niccolò Giustini e Isabella Palmisano raccontano l’ascesa al successo di Francesca Calearo, in arte Madame, e il suo rapporto con la Città dei Fiori che le ha permesso, grazie al Festival di Sanremo, di arrivare al grande pubblico. La cantante ha partecipato al Festival nel 2021 con il suo brano “Voce”, canzone che è un vero e proprio manifesto di alcune delle tematiche che Madame affronta nella sua discografia. “Voce” è il nuovo contenuto esclusivo per la grande Community MyPlay disponibile da ora su RTL ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 5 agosto 2022) MILANO – Su RTL 102.5 PLAY è disponibile “”, ilin”, che celebra i grandi artisti italiani e stranieri. Niccolò Giustini e Isabella Palmisano raccontano l’ascesa al successo di Francesca Calearo, in arte, e il suo rapporto con la Città dei Fiori che le ha permesso, grazie al Festival di Sanremo, di arrivare al grande pubblico. La cantante ha partecipato al Festival nel 2021 con il suo brano “”, canzone che è un vero e proprio manifesto di alcune delle tematiche cheaffronta nella sua discografia. “” è ilcontenuto esclusivo per la grande Community MyPlay disponibile da ora su RTL ...

