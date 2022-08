Vito Annicchiarico morto | nel film ' Roma città aperta' interpretò il piccolo Marcello L' attore aveva 88 anni

004nino : RIP 27 319) E' #morto 5 #agosto 2022 #attore #italiano #Vito #Annicchiarico 88 , #intepretò il #piccolo… - infoitcultura : Cinema, muore Vito Annicchiarico: testimone di Roma Città Aperta - infoitcultura : Morto Vito Annicchiarico, testimone di Roma Città Aperta - infoitcultura : Morto oggi a Roma Vito Annicchiarico, il piccolo Marcello in Roma Città Aperta - infoitcultura : Vito Annicchiarico è morto: nel film 'Roma città aperta' interpretò il piccolo Marcello -

È morto oggi a Roma, all'età di 88 anni, l 'attore, che interpretò il piccolo Marcello, figlio di Anna Magnani in Roma Città Aperta, film manifesto del neorealismo diretto da Roberto Rossellini nel 1945 con il grande Aldo Fabrizi. ...è morto all'età di 88 anni Roma, 5 agosto 2022 - L'attoreè morto. L'interprete del piccolo Marcello, figlio di Anna Magnani in Roma Città Aperta , si è spento ...Ultimo testimone di Roma città Aperta, il film di Roberto Rossellini che aprì le porte al cinema italiano in America, il piccolo Marcello era molto affezionato al grande regista ma soprattutto ad Anna ...È morto l'attore Vito Annicchiarico, celebre soprattutto per il ruolo del piccolo Marcello in Roma città aperta ...