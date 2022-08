Vista da vicino - Tutta la Volkswagen Polo foto per foto (Di venerdì 5 agosto 2022) Sul mercato dal 2017, la sesta generazione della Volkswagen Polo è stata di recente aggiornata con un restyling di sostanza che l'ha migliorata sotto diversi punti di Vista. L'abitacolo è stato aggiornato e l'estetica riVista, ma la meccanica è rimasta invariata. Niente ibrido, quindi, ma una gamma di propulsori benzina e bifuel a metano non elettrificati dai consumi contenuti. Si parte dal 1.0 turbobenzina da 95 cavalli (con prezzi a partire da 21.750 euro) e si arriva al 2.0 TSI da 207 CV della GTI (30.950 euro) passando per il 1.0 a metano da 90 CV (23.250 euro). Piccola Golf. Le dimensioni la collocano nel segmento B, con una lunghezza di 407 cm, ma a disposizione dei clienti ci sono un abitacolo molto spazioso e un bagagliaio capiente: il volume minimo di carico è di 351 litri (251 per la TGI), che salgono a 970 ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 5 agosto 2022) Sul mercato dal 2017, la sesta generazione dellaè stata di recente aggiornata con un restyling di sostanza che l'ha migliorata sotto diversi punti di. L'abitacolo è stato aggiornato e l'estetica ri, ma la meccanica è rimasta invariata. Niente ibrido, quindi, ma una gamma di propulsori benzina e bifuel a metano non elettrificati dai consumi contenuti. Si parte dal 1.0 turbobenzina da 95 cavalli (con prezzi a partire da 21.750 euro) e si arriva al 2.0 TSI da 207 CV della GTI (30.950 euro) passando per il 1.0 a metano da 90 CV (23.250 euro). Piccola Golf. Le dimensioni la collocano nel segmento B, con una lunghezza di 407 cm, ma a disposizione dei clienti ci sono un abitacolo molto spazioso e un bagagliaio capiente: il volume minimo di carico è di 351 litri (251 per la TGI), che salgono a 970 ...

