“Visite mediche e firma”: non solo Wijnaldum, la Roma chiude l’operazione (Di venerdì 5 agosto 2022) La Roma non si ferma dopo l’acquisto di Wijnaldum: il direttore generale giallorosso Pinto sta per chiudere un’altra trattativa. Roma in fermento per l’arrivo di Georginio Wijaldum. L’olandese, preso dal PSG con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, nella giornata odierna firmerà il contratto mettendosi poi subito a disposizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 agosto 2022) Lanon si ferma dopo l’acquisto di: il direttore generale giallorosso Pinto sta perre un’altra trattativa.in fermento per l’arrivo di Georginio Wijaldum. L’olandese, preso dal PSG con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, nella giornata odierna firmerà il contratto mettendosi poi subito a disposizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AliprandiJacopo : ?? ?? ECCOLO! Gini #Wijnaldum è sbarcato all’aeroporto di Ciampino con il volo privato pilotato da Dan #Friedkin!… - AliprandiJacopo : ?? ???? Gini #Wijnaldum è arrivato alla clinica Villa Stuart per sostenere le visite mediche di idoneità sportiva. Poi… - AliprandiJacopo : ?? Londra-Parigi-Roma. I #Friedkin sono in viaggio con il loro aereo privato per prelevare #Wijnaldum: poi sbarchera… - haterdipablito : RT @NicoSchira: ?Tempistiche confermate: dopo il 15 si chiude Paulo #Dybala all’#Inter. Previsto l’incontro per completare gli accordi (con… - Matti_2011 : RT @Matti_2011: Dopo due mesi di trattative, di quasi fatta, di 'domani ha le visite mediche', di alza l'offerta, aspetta la contropartita,… -