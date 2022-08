Visa interrompe i pagamenti per la pubblicità di Pornhub

SicilianoSum : Non so se interessa a qualcuno ma... Visa interrompe i pagamenti con carta per gli acquisti pubblicitari su Pornhu… -

We Wealth

Contenuti top media ANP via Getty Images Corpo articolo Sila striscia di vittorie del ... Wolfsburg - Barcelona 2 - 0: la partita minuto per minuto e le reazioniPlayer of the Match: ...... Shell, BP, Exxon Mobil, Total, Goldman Sachs, Deutsche Bank, American Express, Mastercard,, ... Non solo un flusso di ricavi che si, quindi, ma consistenti buchi in bilancio che ... Golden visa: la crisi Ucraina interrompe il rilascio dei visti d'oro Russia potenzia MIR anche all'estero contro Visa e Mastercard: accordo con Iran, si lavora pure per creare anti SWIFT. Così Putin vuole uscire da isolamento ...