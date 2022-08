VIDEO MotoGP, GP Gran Bretagna: highlights prove libere. Quartararo svetta, Bagnaia fuori dalla top-10 (Di venerdì 5 agosto 2022) Oggi si sono disputate le prove libere del GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Silverstone. I piloti hanno iniziato a effettuare la messa a punto in vista di qualifiche e gare, prendendo confidenza con il tracciato. A firmare il miglior tempo nella seconda sessione è stato il francese Fabio Quartararo: il Campione del Mondo, leader della classifica generale, svetta con 1:58.946 in sella alla sua Yamaha precedendo la Suzuki di Joan Mir (a 0.154) e la Aprilia di Maverick Vinales (terzo a 0.177). Quarta piazza per Johann Zarco con la Ducati Pramac, a precedere l’altra Aprilia di Aleix Espargarò. Francesco Bagnaia è soltanto 11mo con la Ducati ufficiale a 0.439 dalla vetta, appena alle spalle ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) Oggi si sono disputate ledel GP di2022, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Silverstone. I piloti hanno iniziato a effettuare la messa a punto in vista di qualifiche e gare, prendendo confidenza con il tracciato. A firmare il miglior tempo nella seconda sessione è stato il francese Fabio: il Campione del Mondo, leader della classifica generale,con 1:58.946 in sella alla sua Yamaha precedendo la Suzuki di Joan Mir (a 0.154) e la Aprilia di Maverick Vinales (terzo a 0.177). Quarta piazza per Johann Zarco con la Ducati Pramac, a precedere l’altra Aprilia di Aleix Espargarò. Francescoè soltanto 11mo con la Ducati ufficiale a 0.439vetta, appena alle spalle ...

