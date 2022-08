(Di venerdì 5 agosto 2022) Venti di crisi sui, che a quattro dal matrimonio delstarebbe già affrontando una crisi familiare con la neosposa. La figlia del magnate di origine ebraica Nelsonsarebbe già ai ferri corti con la suoceratanto che le due si parlerebbero di rado.con ladelUna rottura precedente persino alle nozze e dettata forse dalla gelosia della ragazza per l’ex Spice Girl, sempre al centro del mondo del gossip persino il giorno del suo matrimonio. Per tale ragione la giovane attrice avrebbe cercato di tenere il più lontano possibile ...

andreastoolbox : #Victoria Beckham contro Nicola Peltz: «Guerra fredda» con la moglie del figlio Brooklyn. Cosa succede - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: David Beckham filma la moglie Victoria mentre lei fa esercizi - SkyTG24 : David Beckham filma la moglie Victoria mentre lei fa esercizi - combatsespoir : RT @RegalinoV: Victoria Beckham è già guerra con la nuora Nicola Peltz: ecco perché - redazionerumors : Sembra proprio che Victoria Beckham non nutra particolare simpatia per la nuora Nicola Peltz. Secondo alcune fonti,… -

Un po' più giù ci sono anche Romeo, figlio di David e della ex Spice ora stilista, marito di Nicola Peltz e il suo stile effortless.Lo racconta Page Six che rivela che le tensioni avrebbero causato anche una rottura co n il figlio Tensioni trae sua nuora, Nicolòa Peltz, la neo moglie del figlio Brooklyn - Nicola ...Venti di crisi sui Beckham, che a quattro dal matrimonio del figlio Brooklyn starebbe già affrontando una crisi familiare con la neosposa Nicola Peltz. La figlia del magnate di ...Tutta una questione di like, cuoricini, condivisioni, tag. Oltremanica iniziano a circolare voci su un presunto gelo tra i Beckham e la nuora Nicola Peltz: al centro le mancate interazioni di David e ...