Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2022 ore 17 | 45

(Di venerdì 5 agosto 2022)DEL 5 AGOSTOORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULL’A1-NAPOLI PERMANGONO LE CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE NAPOLI. PROSEGUENDO SEMPRE VERSO SUD CODE PER LAVORI TRA COLLEFERRO E ANAGNI-FIUGGI. SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALTEZZA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. ANDIAMO A FROSINONE, CIRCONE INTENSA NEL CENTRO CITTADINO, TROVIAMO CODE A TRATTI SULLA VIA PER FIUGGI E VIA CASILINA. RESTANDO IN ZONA, SULLA MONTI LEPINI CODE ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA NE DUE SENSI. INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRE (-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI ...