Verona, TMW: “Nuovo obbiettivo per l’attacco” (Di venerdì 5 agosto 2022) Verona ATTACCO- Il Verona continua la sua preparazione prestagionale, in vista dei prossimi impegni estivi. Gli Scaligeri scenderanno in campo contro il Bari alle ore 18:00, Lunedì prossimo, in Coppa Italia. Il Verona continua il suo mercato in entrata, dopo i vari acquisti ufficializzati nelle scorse settimane, ora c’è bisogno di continuare su questa striscia. In conferenza stampa l’allenatore dei Veneti, Gabriele Cioffi, ha confermato di aver bisogno di altre pedine per completare la squadra. Si punta ancora in attacco e, come riferito dal portale di mercato TMW, il Verona sta puntando Kallon. Gli scaligeri stanno sondando il terreno per Yayah Kallon, attaccante del 2001 della Sierra Leone. La storia di Kallon ha toccato il cuore di molti, visto che il ventunenne è scappato dalla guerra per poi giungere in Italia da ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022)ATTACCO- Ilcontinua la sua preparazione prestagionale, in vista dei prossimi impegni estivi. Gli Scaligeri scenderanno in campo contro il Bari alle ore 18:00, Lunedì prossimo, in Coppa Italia. Ilcontinua il suo mercato in entrata, dopo i vari acquisti ufficializzati nelle scorse settimane, ora c’è bisogno di continuare su questa striscia. In conferenza stampa l’allenatore dei Veneti, Gabriele Cioffi, ha confermato di aver bisogno di altre pedine per completare la squadra. Si punta ancora in attacco e, come riferito dal portale di mercato TMW, ilsta puntando Kallon. Gli scaligeri stanno sondando il terreno per Yayah Kallon, attaccante del 2001 della Sierra Leone. La storia di Kallon ha toccato il cuore di molti, visto che il ventunenne è scappato dalla guerra per poi giungere in Italia da ...

