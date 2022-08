Verdi: “L’unica alleanza è col Pd, patto col M5s non percorribile”. Nuovo vertice Letta-Bonelli-Fratoianni. I dem: “Chiudere entro sabato” (Di venerdì 5 agosto 2022) “La Direzione nazionale ritiene, come già deciso dal Consiglio federale nazionale del 25 luglio, che L’unica alleanza che possa contrastare efficacemente la destra estrema in Italia sia quella, pur con tutte le differenze che sono note, di un fronte democratico a partire dal Pd. Per questo motivo la Direzione nazionale ritiene non percorribile un’alleanza con il M5s esprimendo, nel contempo, rammarico per il non raggiungimento di un accordo tecnico più ampio che includesse anche il M5s”. Con una nota diffusa intorno alle 18, Europa verde fa una scelta di campo nel balletto delle potenziali alleanze di centrosinistra: non esiste coalizione con i 5 stelle senza il Pd. Una risposta indiretta alle parole di Giuseppe Conte, che giovedì aveva accusato il co-portavoce verde Angelo Bonelli di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) “La Direzione nazionale ritiene, come già deciso dal Consiglio federale nazionale del 25 luglio, cheche possa contrastare efficacemente la destra estrema in Italia sia quella, pur con tutte le differenze che sono note, di un fronte democratico a partire dal Pd. Per questo motivo la Direzione nazionale ritiene nonun’con il M5s esprimendo, nel contempo, rammarico per il non raggiungimento di un accordo tecnico più ampio che includesse anche il M5s”. Con una nota diffusa intorno alle 18, Europa verde fa una scelta di campo nel balletto delle potenziali alleanze di csinistra: non esiste coalizione con i 5 stelle senza il Pd. Una risposta indiretta alle parole di Giuseppe Conte, che giovedì aveva accusato il co-portavoce verde Angelodi ...

