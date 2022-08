“Vedrai come sei carina se ti spogli”. Così adescava bambine su WhatsApp fingendosi minorenne: orrore a Milano (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago – adescava bambine su WhatsApp, fingendosi un ragazzino di 14 anni. Di anni però l’uomo ne ha 30, e a questa infame attività si dedicava da tempo, come riportato su Tgcom24. L’orrore, questa volta, avviene a Milano. Ecco come adescava le bambine su WhatApp, costringendole a spogliarsi Sono ben ventisei le bambine adescate su WhatApp dal “pedofilo virtuale”. bambine a tutti gli effetti, visto che si parla di una fascia d’età compresa tra i 10 e i 13 anni. Lui, in compenso, si presentava come un 14enne, pur avendone 30. L’uomo convinceva le vittime a spogliarsi, e non solo: anche a consumare “rapporti virtuali”. Gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, 5 ago –suun ragazzino di 14 anni. Di anni però l’uomo ne ha 30, e a questa infame attività si dedicava da tempo,riportato su Tgcom24. L’, questa volta, avviene a. Eccolesu WhatApp, costringendole aarsi Sono ben ventisei leadescate su WhatApp dal “pedofilo virtuale”.a tutti gli effetti, visto che si parla di una fascia d’età compresa tra i 10 e i 13 anni. Lui, in compenso, si presentavaun 14enne, pur avendone 30. L’uomo convinceva le vittime aarsi, e non solo: anche a consumare “rapporti virtuali”. Gli ...

