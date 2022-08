Vanessa incontra | confessa tutto | ecco cosa succede

Leggi su formatonews

(Di venerdì 5 agosto 2022) Protagonista della copertina Vanity Fair,da rivela alcuni particolari intimi della sua vita sentimentale Nelle ultime ore non si parla d’altro. La conduttrice ed attrice spagnola questa volta è stata omaggiata da Vanity Fair che le ha dedicato in esclusiva una copertina. E proprio su questo numero cheIncotnrada si è messa a nudo parlando per la prima volta della crisi avuta con il marito e del desiderio di avere un altro figlio. Ma andiamo a vedere i dettagli.da e la crisi con Rossano:sta accadendo L’attrice ha parlato per la prima volta della crisi che sta vivendo con il compagno Rossano Laurini, con la quale è legata da più di quindi anni. In questa occasione,ha spiegato che in una coppia il ...