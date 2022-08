Valentina Sampaio | la modella transgender si racconta | “Allo specchio non ho mai visto l’immagine del bambino che ero”

(Di venerdì 5 agosto 2022) Prima Victoria’s Secret, poi Armani Beauty: le collaborazioni importanti anon mancano. Una bella rivincita dopo che il suo primo contratto dafu annullato dopo che il marchio brasiliano che l’aveva chiamata scoprì che era una ragazza trans. “Fu un’esperienza drammatica. Ero adolescente. Una 17enne che debuttava nel mondo della moda. Sono stata malissimo. Crudele sentirsi sbagliati, fuori posto. Poi ho capito. Erano gli altri a farmi sentire sbagliata. Al contrario, io mi sono sempre sentita in armonia con me stessa. Sin da piccola ”. Intervistata da Sette del Corriere, laammette: “Ogni volta che mi guardavo, non ho mairiflessadelche ero, ma consapevolmente ...

Cambiare sesso non è una scelta" Ti risponde "tutta occhi come il mare". Sembra balzata fuori d'improvviso dal testo della canzone di Ornella Vanoni. Perché come l'eroina del brano ...Estratto dell'articolo di Gian Luca Bauzano per il 'Corriere della Sera'ha 17 anni quando debutta nel mondo della moda. Pronta a salire sulle passerelle di San Paolo del Brasile. 'Quando il marchio che mi aveva ... Valentina Sampaio: «Allo specchio ho sempre visto una bambina» In una lunga intervista la top model transgender più famosa al mondo racconta la sua vita e il suo rapporto con la moda e con la società in fase di cambiamento. Ma c’è ancora tanta strada da fare ...La modella transgender più famosa al mondo si racconta: «A 17 anni mi licenziarono. Sono stata malissimo. Poi ho capito che non ero io quella sbagliata. Ed è diventata la mia forza. Cambiare sesso non ...