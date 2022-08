Vaiolo scimmie, primi vaccini a 4 regioni. Ecco chi può farlo (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – A seguito dell’arrivo della prima tranche di donazione del vaccino antiVaiolo Jynneos, da parte della Commissione Europea, si è stabilito di suddividere le dosi di vaccino attualmente disponibili tra le regioni con il più altro numero di casi segnalati ad oggi. E’ quanto dispone una circolare del ministero della Salute, che assegna dunque duemila dosi alla Lombardia, 1.200 al Lazio, 600 all’Emilia Romagna e 400 al Veneto. Inoltre, come richiesto, in attesa della successiva tranche di donazione (attualmente prevista per la seconda metà di agosto) sarà messa da subito a disposizione, per le regioni e pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, una quota di dosi (multipli di 20 fino a 60 dosi). Una quota di vaccino resterà stoccata presso il ministero della Salute, per eventuali emergenze, si legge nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – A seguito dell’arrivo della prima tranche di donazione del vaccino antiJynneos, da parte della Commissione Europea, si è stabilito di suddividere le dosi di vaccino attualmente disponibili tra lecon il più altro numero di casi segnalati ad oggi. E’ quanto dispone una circolare del ministero della Salute, che assegna dunque duemila dosi alla Lombardia, 1.200 al Lazio, 600 all’Emilia Romagna e 400 al Veneto. Inoltre, come richiesto, in attesa della successiva tranche di donazione (attualmente prevista per la seconda metà di agosto) sarà messa da subito a disposizione, per lee pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, una quota di dosi (multipli di 20 fino a 60 dosi). Una quota di vaccino resterà stoccata presso il ministero della Salute, per eventuali emergenze, si legge nella ...

