Vaiolo delle scimmie, il vaccino è già disponibile in 4 regioni, ma per le 'categorie a rischio' (Di venerdì 5 agosto 2022) Che in diverse località del mondo rappresenti una 'facile' e pericolosa forma d'infezione, è un fatto ormai assodato tuttavia, parlando del cosiddetto 'Vaiolo delle scimmie', premesso che oggi guai soltanto ad alludere a qualcosa che possa essere definito 'discriminante', c'è però da precisare che, al momento, nella quasi totalità dei casi il contagio è ad appannaggio a quanti si lasciano andare a ricorrenti 'promiscuità sessuali'. Vaiolo delle scimmie: al momento nessuna vaccinazione di massa, ma limitata alle 'categorie a rischio' Non a caso proprio il ministero della Salute oggi ha rimarcato, per il momento, di aver 'escluso' una vaccinazione di massa, per limitarla invece a quelle risultano essere 'categorie a rischio'.

