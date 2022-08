Vaiolo delle scimmie, cosa succede in Italia? 'Fase di picco, ma i casi sono almeno il doppio' (Di venerdì 5 agosto 2022) Un'analisi sui numeri del Vaiolo delle scimmie che evidenzia come ' in Italia siamo vicini al picco, ma i casi sono sottostimati: probabilmente sono almeno il doppio ' . E' lo studio, in Fase di ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 agosto 2022) Un'analisi sui numeri delche evidenzia come ' insiamo vicini al, ma isottostimati: probabilmenteil' . E' lo studio, indi ...

RobertoBurioni : 'Vaiolo delle scimmie' (in inglese monkeypox) è un nome sbagliato ma non stupitevi dell'errore: in inglese la varic… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, proclamato stato di emergenza sanitaria negli Stati Uniti - LaVeritaWeb : L’Oms ha dichiarato l’allerta massima per il morbo delle scimmie per circa 17.000 casi e 5 decessi. Cifre trascurab… - smascerato : RT @claudix72: DIFFONDETE in MASSA Nessun vaiolo delle scimmie, ma herpes zoster causato da immunodeficienza acquisita dalla vaccinazione c… - oknosureddit : È italiano il primo test rapido sul sangue per il vaiolo delle scimmie, sperimentazione al Cotugno -