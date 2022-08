Vaiolo delle scimmie, arrivate le prime dosi del vaccino allo Spallanzani di Roma (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono arrivati a 505 i casi di Vaiolo delle scimmie in Italia, ma la Regione Lazio è pronta per somministrare le prime dosi del vaccino contro l’infezione, che continua a svilupparsi quasi esclusivamente fra maschi (501) rispetto ai soli 4 casi fra donne, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. Leggi anche: Vaiolo delle scimmie in Italia, pronto il vaccino: chi dovrà farlo e come Arrivano le prime dosi del vaccino allo Spallanzani di Roma Già da questo pomeriggio sono arrivati i vaccini all’INMI Spallanzani di Roma. “Siamo in attesa della circolare del Ministero della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 agosto 2022) Sono arrivati a 505 i casi diin Italia, ma la Regione Lazio è pronta per somministrare ledelcontro l’infezione, che continua a svilupparsi quasi esclusivamente fra maschi (501) rispetto ai soli 4 casi fra donne, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. Leggi anche:in Italia, pronto il: chi dovrà farlo e come Arrivano ledeldiGià da questo pomeriggio sono arrivati i vaccini all’INMIdi. “Siamo in attesa della circolare del Ministero della ...

