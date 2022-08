Vaiolo delle scimmie, al via la vaccinazione in Italia: “Esclusa necessità di campagna di massa”. Distribuite le dosi alle regioni (Di venerdì 5 agosto 2022) Sì alla vaccinazione, ma senza una campagna di massa e solo in alcuni casi specifici. Sono queste le linee guida del ministero della Salute, che ha pubblicato le indicazioni per contrastare la diffusione del cosiddetto Vaiolo delle scimmie. “Al momento – si legge nella comunicazione del dicastero retto da Roberto Speranza – la modalità di contagio e la velocità di diffusione, così come l’efficacia delle misure non farmacologiche fanno escludere la necessità di una campagna vaccinale di massa”. Nella fattispecie la vaccinazione sarà diretta a “personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a orthopoxvirus; persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Sì alla, ma senza unadie solo in alcuni casi specifici. Sono queste le linee guida del ministero della Salute, che ha pubblicato le indicazioni per contrastare la diffusione del cosiddetto. “Al momento – si legge nella comunicazione del dicastero retto da Roberto Speranza – la modalità di contagio e la velocità di diffusione, così come l’efficaciamisure non farmacologiche fanno escludere ladi unavaccinale di”. Nella fattispecie lasarà diretta a “personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a orthopoxvirus; persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con ...

