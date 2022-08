Usa: +528.000 posti a luglio, disoccupazione cala al 3,5% (Di venerdì 5 agosto 2022) L'economia americana ha creato 528.000 posti di lavoro in luglio, ben sopra i 250.000 attesi dal mercato. Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5% dal 3,6% di giugno. . 5 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) L'economia americana ha creato 528.000di lavoro in, ben sopra i 250.000 attesi dal mercato. Il tasso diè sceso al 3,5% dal 3,6% di giugno. . 5 agosto 2022

telodogratis : Usa: +528.000 posti a luglio, disoccupazione cala al 3,5% - fisco24_info : Usa: +528.000 posti a luglio, disoccupazione cala al 3,5%: I dati migliori delle attese degli analisti - annaguaita : #Recessione in Usa? Non sembra! Le #assunzioni sono aumentate di 528.000 a luglio, molto meglio del previsto in u… - classcnbc : +++#USA ????, non farm payroll, luglio: 528.000 unità Più del doppio delle aspettative precedente: 372.000 unità p… - StraNotizie : USA, ISM manifatturiero luglio scende a 52,8 punti -