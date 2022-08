Undertaker | “Con Triple H alla guida il prodotto WWE sarà più aggressivo”

(Di venerdì 5 agosto 2022) Come ampiamente riportato,H è stato messo a capo del team creativo WWE, esaudendo il sogno di tanti fan che bramavano da tempo il passaggio di consegne da parte di Vince McMahon, fresco di ritiro, in favore del genero. L’ascesa del Re dei Re è stata gradita non solo dai fan, ma anche tanti esponenti del business si sono dimostrati felici di questo cambiamento. E c’è un estimatore in particolare che ha espresso fiducia in quello cheil lavoro del Triplo. Grinta e cattiveria Parlando con ESPN,ha parlato diH a capo del reparto creativo della WWE. Il Deadman ha dichiarato di credere che sotto ladi The Game ci saranno più grinta e cattiveria: “Stanno allentando un po’ la corda per quanto riguarda ciò che i ragazzi possono dire e fare. Penso che il ...

...genero) dopo che Jarrett aveva colpito per sbaglio Jay Lethalla sua chitarra. Ad assistere all'ultimo match di Flair c'era un grande parterre di leggende a bordo ring: Mick Foley, The,......vari accessori tra cui il suo marchio di fabbrica U Can't C Me come emote. In Fall Guys, le versioni stilizzate delle star della WWE The, Xavier Woods e Asuka si uniranno al negozio ... Chris Jericho: "CM Punk non credeva che il match a WM30 con The Undertaker fosse il main event" Come ampiamente riportato, Triple H è stato messo a capo del team creativo WWE, esaudendo il sogno di tanti fan che bramavano da tempo il passaggio di consegne da parte di Vince McMahon, fresco di rit ...