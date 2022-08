Una serata tra amici stasera in tv con Christian De Sica: ospiti e anticipazioni (Di venerdì 5 agosto 2022) Una serata tra amici va in onda stasera in tv venerdì 5 agosto 2022 in onda su Rai 1 in prima serata con Christian De Sica. Scopri ospiti e anticipazioni dell’evento televisivo. SCOPRI COSA C’È IN TV Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica. “Una serata tra amici” è un importante one man show in onda su Rai1, che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. È una passeggiata tra muSica e parole, una serie di monologhi esilaranti di Christian De Sica, grande ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Unatrava in ondain tv venerdì 5 agosto 2022 in onda su Rai 1 in primaconDe. Scopridell’evento televisivo. SCOPRI COSA C’È IN TV Unaspeciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano:De. “Unatra” è un importante one man show in onda su Rai1, che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. È una passeggiata tra mue parole, una serie di monologhi esilaranti diDe, grande ...

AliprandiJacopo : ??Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo… - RaiRadio2 : Una grande serata con il #TIMSummerHits! ?? Grazie ad @andreadelogu, @ste_demartino, @emastokholma,… - juventusfc : Una serata speciale in compagnia di @delpieroale e @chiellini ?????? #JuveOnTheRoad - AntennaSud : Gallipoli, controlli in città: una serata con i carabinieri - hakeemnow : RT @AliprandiJacopo: ??Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo in… -