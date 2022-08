Una serata tra amici | omaggio a Christian De Sica | ospiti ed anticipazioni dello show su Rai 1 Biglietti dello spettacolo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 agosto 2022) Unatra: la Rai ha deciso di omaggiare in primala carriera e la vita dell’attoreDe. Tanti ed importanti saranno gliche arricchiranno loche sarà visibili sia in streaming ma ci sarà anche la possibilità di assistere dal vivo allodell’attore. UnatraDeedLa Rai ha deciso di omaggiare la carriera dell’attoreDecon unatutta dedicata alla sua carriera. Ecco come presenta l’evento in onda su Rai 1 in prima: “Una ...