“Una crisi mai vista prima”. La Gran Bretagna va al tappeto: recessione spaventosa (Di venerdì 5 agosto 2022) La «lunga recessione» prevista in Gran Bretagna dalla Bank of England che ieri ha nuovamente aumentato di un quarto di punto i tassi, portandoli all'1,75%, è la notizia del giorno per il Financial Times. Secondo la stima della Boe, l'inflazione raggiungerà quest'anno il 13% e i cittadini britannici devono attendersi «la peggior stretta sulla loro qualità di vita degli ultimi 60 anni», avverte il giornale. Le prospettive dell'economia del Regno Unito, si sottolinea, sono peggiori di quelle degli Usa e di qualsiasi Paese dell'eurozona, e le famiglie sono di conseguenza più esposte alle conseguenze dell'aumento dei prezzi dell'energia: le aspetta una perdita del reddito del 5% in termini reali, nonostante gli aiuti varati nel maggio scorso dal governo. Non sarà un breve momento: la Boe calcola che la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 5 agosto 2022) La «lunga» preindalla Bank of England che ieri ha nuovamente aumentato di un quarto di punto i tassi, portandoli all'1,75%, è la notizia del giorno per il Financial Times. Secondo la stima della Boe, l'inflazione raggiungerà quest'anno il 13% e i cittadini britannici devono attendersi «la peggior stretta sulla loro qualità di vita degli ultimi 60 anni», avverte il giornale. Le prospettive dell'economia del Regno Unito, si sottolinea, sono peggiori di quelle degli Usa e di qualsiasi Paese dell'eurozona, e le famiglie sono di conseguenza più esposte alle conseguenze dell'aumento dei prezzi dell'energia: le aspetta una perdita del reddito del 5% in termini reali, nonostante gli aiuti varati nel maggio scorso dal governo. Non sarà un breve momento: la Boe calcola che la ...

