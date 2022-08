Un Posto al Sole, arriva la new entry: la misteriosa donna sconvolgerà tutti (Di venerdì 5 agosto 2022) Una new entry ad Un Posto al Sole prima della fine delle puntate e della pausa di Ferragosto. Un pizzico di novità per la soap opera napoletana Da lunedì prossimo 8 agosto inizierà l’ultima settimana di puntate di Un Posto al Sole, che anticiperà la consueta pausa estiva della soap opera di Rai Tre. La L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Una newad Unalprima della fine delle puntate e della pausa di Ferragosto. Un pizzico di novità per la soap opera napoletana Da lunedì prossimo 8 agosto inizierà l’ultima settimana di puntate di Unal, che anticiperà la consueta pausa estiva della soap opera di Rai Tre. La L'articolo proviene da Inews24.it.

alegio957 : RT @alegio957: @matteorenzi Sig. Matteo per un posto al sole 'ha già venduto la dignità'. Per cortesia, non faccia la morale ai 'sudditi ob… - RosSim80 : @ProfCampagna Secondo me sei tu che stai mettendo parole in bocca alla gente per fare l'ennesimo posto da cerca di… - LuigiDanella : @GiorgioKrek @AlbertoBagnai Il problena: non sa cosa vuole, un posto al sole? Alleati con Draghi, bevi una bottigli… - eroticostomp : Ma la Carfagna è passata da Calenda a Un posto al sole? - _mmart4 : @mattiaferrari23 @feritedansia quindi mi stai dicendo che alla fine di tutto è lei che ha sbagliato a buttarsi? lo… -