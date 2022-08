Un altro domani anticipazioni 11 agosto 2022, attesa estenuante per Julia (Di venerdì 5 agosto 2022) Nella puntata di Un altro domani trasmessa giovedì 11 agosto 2022 Julia è in attesa che arrivi il giornalista che dovrebbe recensire la sua bottega e fare un reportage per una famosa rivista del settore. Se le cose andranno per il verso giusto, sarà un’ottima pubblicità per la sua ebanisteria. Nel frattempo Cloe è sempre più curiosa di conoscere meglio il nuovo amico Dani. Questo episodio andrà in onda su Canale 5 alle ore 13:35 circa. Un altro domani, dove ha studiato Amparo Pinero recitazione? Ecco dove ha mosso i suoi primi passi sul palcoscenico l'interprete di Carmen Cruz Trama di Un altro domani dell’11 ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 agosto 2022) Nella puntata di Untrasmessa giovedì 11è inche arrivi il giornalista che dovrebbe recensire la sua bottega e fare un reportage per una famosa rivista del settore. Se le cose andranno per il verso giusto, sarà un’ottima pubblicità per la sua ebanisteria. Nel frattempo Cloe è sempre più curiosa di conoscere meglio il nuovo amico Dani. Questo episodio andrà in onda su Canale 5 alle ore 13:35 circa. Un, dove ha studiato Amparo Pinero recitazione? Ecco dove ha mosso i suoi primi passi sul palcoscenico l'interprete di Carmen Cruz Trama di Undell’11 ...

