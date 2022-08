Umberto e Greta, travolti sul Garda: torna libero il turista tedesco. Il papà: 'Non so perdonare, io morto dentro' (Di venerdì 5 agosto 2022) Patrick Kassen è di nuovo un uomo libero. Il turista tedesco che assieme al connazionale Christian Teismann travolse e uccise il 19 giugno dell'anno scorso una giovane coppia sul Lago di Garda non è ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 agosto 2022) Patrick Kassen è di nuovo un uomo. Ilche assieme al connazionale Christian Teismann travolse e uccise il 19 giugno dell'anno scorso una giovane coppia sul Lago dinon è ...

Gazzettino : Libero il turista che travolse sul Garda Umberto e Greta. Il padre «Io morto dentro» - ParliamoDiNews : Umberto e Greta morti nel lago di Garda, torna libero l`uomo che li ha travolti con il motoscafo #umberto #greta… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Condannato per la morte di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti sul Garda: torna libero il turista tedesco Patrick Kassen ht… - nick_9400 : Ha ucciso due persone, risultato solo 2 mesi di carcere. In Italia bisogna farsi giustizia da soli! #salo #kassen… - Tweet2Christian : I bin lai mehr sprachlos. Condannato per la morte di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti sul Garda: torna libero… -