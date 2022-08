Ultim’ora su Mertens: follia Galatasaray per il belga, i dettagli (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo il video saluto che ha postato un paio di giorni fa sui social e che ha commosso tutti i tifosi del Napoli, Dries Mertens sembra aver trovato una nuova squadra. L’ormai ex numero 14 dei partenopei, pare stia per accettare una proposta da parte del club turco Galatasaray. Quest’ultimi gli hanno proposto un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione (un milione in più a quello che offriva il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis). Questo è quello che scrive l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. Le parti sono molto vicine e l’attaccante belga dopo nove stagioni in Serie A, potrebbe ripartire quindi dalla “Super Lig” in Turchia. Arrivato nella stagione 2013/14, Dries Mertens, ha stabilito in questi anni record su record. È infatti riuscito a diventare con 397 presenze in maglia azzurra (in tutte le ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo il video saluto che ha postato un paio di giorni fa sui social e che ha commosso tutti i tifosi del Napoli, Driessembra aver trovato una nuova squadra. L’ormai ex numero 14 dei partenopei, pare stia per accettare una proposta da parte del club turco. Quest’ultimi gli hanno proposto un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione (un milione in più a quello che offriva il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis). Questo è quello che scrive l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. Le parti sono molto vicine e l’attaccantedopo nove stagioni in Serie A, potrebbe ripartire quindi dalla “Super Lig” in Turchia. Arrivato nella stagione 2013/14, Dries, ha stabilito in questi anni record su record. È infatti riuscito a diventare con 397 presenze in maglia azzurra (in tutte le ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Dries Mertens a un passo dal Galatasaray L'attaccante ex Napoli è attualmente svincolato… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Galatasaray, a #Mertens offerti 4 milioni più bonus Rinnovo automatico in caso di qualificazione… - SoldierofGalaa1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Dries Mertens a un passo dal Galatasaray L'attaccante ex Napoli è attualmente svincolato #SkySport #SkyCal… - Holiganist1905 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO #Galatasaray, a #Mertens offerti 4 milioni più bonus Rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champi… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Dries Mertens a un passo dal Galatasaray L'attaccante ex Napoli è attualmente svincolato #SkySport #SkyCal… -

Ultim'ora: la Salernitana su Mertens: Iervolino fa sul serio Colpo di scena, la Salernitana piomba su Mertens La Repubblica annuncia l'offerta ufficiale della Salernitana per Mertens Iervolino piomba sull'ex attaccante del Napoli offrendo un contratto di 3 milioni di euro a stagione, ben superiore all'offerta presentata dal patron azzurro. ULTIM'ORA SKY - Mertens può tornare al Napoli, contatti positivi col belga Mertens Napoli: ultime da Sky Sport Calciomercato Napoli - Il Napoli prova a far firmare un nuovo contratto a Mertens . Stando a quanto si apprende da Sky Sport , infatti, sono in corso contatti ... Colpo di scena, la Salernitana piomba suLa Repubblica annuncia l'offerta ufficiale della Salernitana perIervolino piomba sull'ex attaccante del Napoli offrendo un contratto di 3 milioni di euro a stagione, ben superiore all'offerta presentata dal patron azzurro.Napoli: ultime da Sky Sport Calciomercato Napoli - Il Napoli prova a far firmare un nuovo contratto a. Stando a quanto si apprende da Sky Sport , infatti, sono in corso contatti ...