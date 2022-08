Ultime Notizie Serie A: De Ketelaere si presenta, Dybala pazzo di Roma, Lippi vota Juve (Di venerdì 5 agosto 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 18.45 – Esordio Toro – I granata si preparano al battesimo nella nuova stagione: domani c’è il Palermo, ma Juric è ancora insoddisfatto per il mercato. L’analisi 17.00 – CDK si presenta – «Per il Milan ho rinunciato a tante cose importanti»: De Ketelaere si presenta come nuovo giocatore rossonero. La conferenza 15.45 – «Che calore!» – Paulo Dybala esalta l’ambiente giallorosso: «A Torino non era così, qui ci metto mezz’ora ad attraversare una piazzetta». Le dichiarazioni 13.30 – Lippi vota Juve – «Dicono che la Juve sia incompleta, ma per me è la favorita per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 18.45 – Esordio Toro – I granata si preparano al battesimo nella nuova stagione: domani c’è il Palermo, ma Juric è ancora insoddisfatto per il mercato. L’analisi 17.00 – CDK si– «Per il Milan ho rinunciato a tante cose importanti»: Desicome nuovo giocatore rossonero. La conferenza 15.45 – «Che calore!» – Pauloesalta l’ambiente giallorosso: «A Torino non era così, qui ci metto mezz’ora ad attraversare una piazzetta». Le dichiarazioni 13.30 –– «Dicono che lasia incompleta, ma per me è la favorita per ...

