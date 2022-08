Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 38 219 contagi e 175morti | bollettino 5 agosto 2022

(Di venerdì 5 agosto 2022) Sono 38.219 ida coronavirus in, 5, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 175 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 223.852 tamponi, il tasso di positività al 17,1%. In calo i ricoveri (-337 rispetto a ieri per un totale di 9.397) e le terapie intensive (-11 da ieri per un totale di 351).REGIONE PER REGIONE LAZIO -Sono 3.221 ida coronavirus nel Lazio, 5, secondo numeri e datidel ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - amerigormea : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 38.219 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salu… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 38.219 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - TuttoASRoma : MERCATO ROMA Wijnaldum, depositato il contratto in lega -

Sky Tg24

( COVID: LEIN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) Vaiolo delle scimmie, Sileri: 'In arrivo circolare per vaccino' ...Sono 38.219 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 42.976. Le vittime sono 175, in aumento rispetto alle 161 di ieri. Il tasso è 17%, stabile rispetto al 17,7% di ... Governo, verso elezioni. Calenda: no a Fratoianni-Bonelli. Di Maio: è un estremista. LIVE Sono 36 invece le persone positive ricoverate in terapia intensiva, il 2% dei posti letto totali. Negli ultimi sette giorni, in regione sono stati riscontrati 39.064 casi di positività al Covid, con ...Le persone tornate negative nelle ultime 24 ore sono 6461 (ieri 6034). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.495. Nelle altre province della Regione si regi ...