Ufficiale Wijnaldum | ' la Roma mi ha voluto fortemente'

"È davvero emozionante essere un giocatore della Roma", ha dichiarato. "Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul club e sui tifosi - ha continuato - ...... la Roma ha ufficializzato l'arrivo di Georgino Wjnaldum con un comunicato: 'L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Georginio. Il 31enne olandese arriva in giallorosso a ...Wijnaldum si sposta a Roma dal Paris Saint Germain in prestito gratuito più diritto di riscatto (fissato a 8). La Roma, per quest’anno, pagherà il 50% dell’ingaggio (l’altra metà a carico dei parigini ...Ieri è sbarcato nella capitale accolto da miriadi di tifosi festanti. Oggi, Georginio Wijnaldum è divenuto ufficialmente un calciatore della Roma. Dopo le visite mediche in mattinata a Villa Stuart, i ...